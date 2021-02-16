16 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Обрушение кровли бывшего промышленного предприятия в Бисерти (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Под обломками заброшенного предприятия в Бисерти нашли второе тело

Найдено тело второго жителя Бисерти, который погиб в результате обрушения кровли бывшего промышленного предприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области. На данный момент назначена судмедэкспертиза. Личность обоих мужчин устанавливается.

Напомним, что накануне двое мужчин пробрались на территорию бывшей мазутной котельной с целью произвести разборку металлических конструкций. Во время противоправных действий произошло обрушение кровли заброшенного здания.

Обрушение кровли бывшего промышленного предприятия в Бисерти(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Проверка продолжается: устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, а также опрашиваются представители предприятия, в ведении которого находится сооружение.

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Под обломками заброшенного предприятия в Бисерти нашли второе тело

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Теги: Бисерть, обрушение кровли, смерть, СКР



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