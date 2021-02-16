Под обломками заброшенного предприятия в Бисерти нашли второе тело

Найдено тело второго жителя Бисерти, который погиб в результате обрушения кровли бывшего промышленного предприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области. На данный момент назначена судмедэкспертиза. Личность обоих мужчин устанавливается.

Напомним, что накануне двое мужчин пробрались на территорию бывшей мазутной котельной с целью произвести разборку металлических конструкций. Во время противоправных действий произошло обрушение кровли заброшенного здания.

Проверка продолжается: устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, а также опрашиваются представители предприятия, в ведении которого находится сооружение.