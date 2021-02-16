Минувшая ночь стала для Москвы самой холодной в феврале

Минувшей ночью температура воздуха в Москве опускалась до 22 градусов ниже нуля. Это самая низкая температура в столице за февраль. Впрочем, самым морозным днем в этом году пока остается 18 января – тогда было 23,6 градуса, передает "Интерфакс" со ссылкой на московское метеобюро. Интересно, что в прошлом году в это же время температуры били рекорды, но уже со знаком плюс. Так, 18 февраля в городе было 6 градусов выше нуля.

Пока в столичном регионе продолжает действовать оранжевый уровень опасности – из-за температур воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Тем временем, столичные власти пытаются справиться с другой напастью – последствиями мощного снегопада. По словам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, на уборку и вывоз снега коммунальным службам потребуется не меньше четырех дней.

"Дороги продолжают убирать, поэтому местами может быть сложно с дорожным движением и парковкой. Из-за снега все еще сужена проезжая часть, занесены снегом полосы для городского транспорта, парковки и остановки городского транспорта. Надеемся, что в ближайшее время городу удастся решить проблемы с уборкой оставшегося снега", - отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта.