В Прикамье бывшую главу поселения осудили на девять лет за взяточничество

Кизеловский городской суд Пермского края приговорил бывшую главу администрации Шахтинского сельского поселения к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме того, по решению суда она на шесть лет лишается права занимать определенные должности и должна выплатить штраф в семь миллионов рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

Решение было вынесено в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Экс-главу обвинят в четырех преступлениях, предусмотренных статьями "мелкое взяточничество" и "получение взятки".

Установлено, что в 2015-2017 годы она, занимая должность главы поселения, получила взятки в размере более 380 тыс. руб. от лица, занимающегося оформлением документов гражданам, переселяемым из ветхого жилья на ликвидируемых шахтах в Кизеловском угольном бассейне.

"Экс-чиновнице передавались различные суммы за не воспрепятствование деятельности по оформлению и предоставлению различных документов для получения соцвыплат, в том числе справок о регистрации по месту жительства, за невыселение из помещений лиц, которые уже получили компенсации, а также решение вопроса о включении лиц в список граждан, имеющих право на предоставление выплат", - говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении взяткодателя уголовное дело прекращено в связи с сообщением о противоправной деятельности осужденной и активным способствованием раскрытию и расследованию указанных преступлений.