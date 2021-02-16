В Екатеринбурге глава строительной фирмы осужден за хищение 14 млн рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт образовательного учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался руководитель строительной организации. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как показало расследование, в 2016-2017 годах директор внес в документы недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости выполненных ремонтных работ в здании государственного учреждения образования. На основании этих документов в адрес его строительной фирмы были перечислены деньги за фактически невыполненные работы по ремонту фасада и неиспользованные материалы.

В итоге учреждению был причинен ущерб более чем в 14 млн рублей. Средства оказались похищены.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил мошеннику четыре года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.