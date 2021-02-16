Активы китайских миллионеров в 1,5 раза превысили ВВП страны

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса не помешал росту сверхдоходов. У многих российских миллиардеров состояние увеличилось практически вдвое, а количество самих долларовых миллиардеров в стране за прошлый год перешагнуло за сотню.

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Впрочем, подобное отмечается не только в России. В КНР опубликованы данные о том, что домохозяйств с активами стоимостью более 6 млн юаней (примерно 1 млн долларов) впервые в истории впервые превысило 5 миллионов.

Несмотря на все сложности, которые принесла бизнесу пандемия, богатых семей в 2020-м году стало на 1,4% больше, чем в 2019-м. Но даже в этой группе быстрее всего растёт количество наиболее состоятельных — семей с активами в десятки млн юаней насчитывается 202 тыс. (на 2% больше, чем в 2019 г.), а "сверхбогатых семей" с состоянием от ста миллионов юаней 130 тыс. (на 2,4% больше, чем в 2019).

Общая стоимость активов богатых семей достигла 146 триллионов юаней, что почти в 1,5 раза превышает ВВП страны.

Больше всего таких семей в столице Пекине, на втором месте идут Гуандун и Шанхай. Офшорная гавань китайской внешней торговли — Гонконг только на четвёртом месте. При этом Гонконг — единственный из названных регионов где богачей в прошлом году стало меньше, хотя и ненамного, на 0,4%.

Пандемия сказалась лишь на том, что китайские богачи стали менее склонны к рискованным сделкам, но продолжают вкладывать средства в недвижимость и предметы роскоши. Более того, именно толстосумы из КНР подержали в непростом 2020-м году мировой рынок предметов роскоши.

Совсем недавно за гонконгскими протестами стояла "новая банда четырёх", состоявшая из представителей крупного бизнеса. Там, конечно, сказались местные особенности, прежде всего собственное законодательство и невозможность открыто задействовать для подавления протестующих силовиков из других регионов. Но рост сверхдоходов означает и резкое социальное расслоение. И это на фоне того, что экономика не развивается всё медленнее, а правительство призывает граждан бережнее относиться к еде.

Китайская экономика, в отличие от российской, всё же продолжает рост. Кроме того, она гораздо больше по своим размерам, но угрозы, связанные с недовольством бедных, становятся всё более актуальными и для КНР.