Активы китайских миллионеров в 1,5 раза превысили ВВП страны

16 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
небоскреб китай шанхай янцзы (2012) | Фото: Накануне.RU

Активы китайских миллионеров в 1,5 раза превысили ВВП страны

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса не помешал росту сверхдоходов. У многих российских миллиардеров состояние увеличилось практически вдвое, а количество самих долларовых миллиардеров в стране за прошлый год перешагнуло за сотню.
Читайте также:

Впрочем, подобное отмечается не только в России. В КНР опубликованы данные о том, что домохозяйств с активами стоимостью более 6 млн юаней (примерно 1 млн долларов) впервые в истории впервые превысило 5 миллионов.

Несмотря на все сложности, которые принесла бизнесу пандемия, богатых семей в 2020-м году стало на 1,4% больше, чем в 2019-м. Но даже в этой группе быстрее всего растёт количество наиболее состоятельных — семей с активами в десятки млн юаней насчитывается 202 тыс. (на 2% больше, чем в 2019 г.), а "сверхбогатых семей" с состоянием от ста миллионов юаней 130 тыс. (на 2,4% больше, чем в 2019).

Общая стоимость активов богатых семей достигла 146 триллионов юаней, что почти в 1,5 раза превышает ВВП страны.

Больше всего таких семей в столице Пекине, на втором месте идут Гуандун и Шанхай. Офшорная гавань китайской внешней торговли — Гонконг только на четвёртом месте. При этом Гонконг — единственный из названных регионов где богачей в прошлом году стало меньше, хотя и ненамного, на 0,4%.
Пандемия сказалась лишь на том, что китайские богачи стали менее склонны к рискованным сделкам, но продолжают вкладывать средства в недвижимость и предметы роскоши. Более того, именно толстосумы из КНР подержали в непростом 2020-м году мировой рынок предметов роскоши.

Совсем недавно за гонконгскими протестами стояла "новая банда четырёх", состоявшая из представителей крупного бизнеса. Там, конечно, сказались местные особенности, прежде всего собственное законодательство и невозможность открыто задействовать для подавления протестующих силовиков из других регионов. Но рост сверхдоходов означает и резкое социальное расслоение. И это на фоне того, что экономика не развивается всё медленнее, а правительство призывает граждан бережнее относиться к еде.

Китайская экономика, в отличие от российской, всё же продолжает рост. Кроме того, она гораздо больше по своим размерам, но угрозы, связанные с недовольством бедных, становятся всё более актуальными и для КНР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Активы китайских миллионеров в 1,5 раза превысили ВВП страны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, миллионеры, роскошь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети