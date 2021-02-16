Ушел из жизни бывший депутат ЗакСО Анатолий Сысоев

Экс-директор Богословского алюминиевого завода и бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сысоев ушел из жизни на 86-ом году жизни. Об этом сообщил глава Краснотурьинска Александр Устинов.

"Анатолий Васильевич Сысоев! Наставник! Друг! Великий руководитель! Почетный гражданин Краснотурьинска! Почетный гражданин Свердловской области! Человек Великой мудрости, огромного Сердца и человеческой Души! Ушёл от нас сегодня в 5:00.... огромное горе и невосполнимая потеря... скорблю с родными, друзьями и близкими", - пишет в социальных сетях градоначальник.

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 г. в Златоусте. Он прошел путь от должности электролизника на Новокузнецком алюминиевом заводе, куда пришел в 1956 г., до директора Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в Краснотурьинске, эту должность он занимал с 1987 г. по 2005 г.

С 2000 г. и последующие четыре года Анатолий Сысоев был председателем краснотурьинской гордумы. До 2011 г. - председателем комитета по промышленной политике палаты представителей заксобрания Свердловской области. А с 2012 г. по 2017 г. был депутатом краснотурьинской гордумы.