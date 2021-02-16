Производители сосисок и колбасы хотят увеличить цены на свою продукцию - СМИ

Производители сосисок и колбасы хотят повысить закупочные цены на свою продукцию на 10-15%. Они указывают на подорожание сырья – свинины и курицы. Но в Минсельхозе считают, что цены на мясо вовсе не повысились, а понизились, а значит нет оснований повышать стоимость колбасных изделий.

Источник в компании-переработчике мяса сообщил "Коммерсанту", что в феврале прошлого года килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 руб., а сегодня – 134-138 руб., свинина на кости стоила 119 руб. за килограмм, теперь – 1340138 руб. В другой фирме сообщили, что в текущем году могут вырасти цены и на говядину – процентов на 15.

Производители говорят, что понимают: повышение цен на прилавках сейчас едва ли возможно – тут и социальные факторы, и контроль властей за ценообразованием.

В Национальной мясной ассоциации считают, что цены на мясо не так уж и выросли, а кое-где еще и снизились, но растут в цене другие составляющие себестоимости: специи, оболочка и упаковка, транспорт и электричество.

В министерстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.