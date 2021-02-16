Московская компания пытается обанкротить авиаперевозчика, работающего в ХМАО и ЯНАО

Московская компания "Авиатехкомплект" требует через суд признать вертолетную авиакомпанию "Геликс" банкротом. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Югры, куда и был подан иск.

Согласно ей, сумма исковых требований составляет 3 млн 720 тыс. руб.. Напомним, что АО "Авиакомпания "Геликс", занимается вертолетными перевозками по ЯНАО, ХМАО и Пермскому краю. В ее обязанности входит: облет трубопроводов, перевозка крупногабаритных и неформатных грузов, патрулирование лесов и природоохранных зон, экстренная доставка больных из отдаленных населенных пунктов.

В свою очередь ООО "Авиатехкомплект" занимается техобслуживанием, ремонтом и производством вертолетов.