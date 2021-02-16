16 Февраля 2021
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Вертолет Ми-8, обстрелянный недалеко от Шиеса 18.03.20. (2020) | Фото: Северо-Западное СУТ СКР

Московская компания пытается обанкротить авиаперевозчика, работающего в ХМАО и ЯНАО

Московская компания "Авиатехкомплект" требует через суд признать вертолетную авиакомпанию "Геликс" банкротом. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Югры, куда и был подан иск.

Согласно ей, сумма исковых требований составляет 3 млн 720 тыс. руб.. Напомним, что АО "Авиакомпания "Геликс", занимается вертолетными перевозками по ЯНАО, ХМАО и Пермскому краю. В ее обязанности входит: облет трубопроводов, перевозка крупногабаритных и неформатных грузов, патрулирование лесов и природоохранных зон, экстренная доставка больных из отдаленных населенных пунктов.

В свою очередь ООО "Авиатехкомплект" занимается техобслуживанием, ремонтом и производством вертолетов.

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Московская компания пытается обанкротить авиаперевозчика, работающего в ХМАО и ЯНАО

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Теги: иск, суд, Геликс, Авиатехкомплект, банкротство, вертолетные перевозки



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