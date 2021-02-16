В Челябинске трамвай сбил женщину на пешеходном переходе

В Челябинске на пешеходном переходе трамвай сбил 56-летнюю женщину, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Инцидент произошел днем 15 февраля напротив дома №2 по улице Дзержинского. Водитель трамвая совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП женщина не пострадала и отказалась от госпитализации.

Однако водитель трамвая о происшествии в Госавтоинспекцию не сообщил и продолжил движение по маршруту. В настоящий момент в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Проводится административное расследование.