В Екатеринбурге пьяный авиадебошир избил полицейского в самолете

В Екатеринбурге авиадебошир напал на полицейского. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось в аэропорту Кольцово по прибытии рейса "Москва - Екатеринбург". 43-летний житель Свердловской области, находясь на борту в пьяном состоянии, категорически отказался покидать самолет.

На место были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали от дебошира пройти с ними. В ответ тот нанес полицейскому удары в область лица.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Уже допрошены сотрудники транспортной полиции, представитель авиакомпании и очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести травм у пострадавшего силовика.