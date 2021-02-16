16 Февраля 2021
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кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пьяный авиадебошир избил полицейского в самолете

В Екатеринбурге авиадебошир напал на полицейского. Возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось в аэропорту Кольцово по прибытии рейса "Москва - Екатеринбург". 43-летний житель Свердловской области, находясь на борту в пьяном состоянии, категорически отказался покидать самолет.

На место были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали от дебошира пройти с ними. В ответ тот нанес полицейскому удары в область лица.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Уже допрошены сотрудники транспортной полиции, представитель авиакомпании и очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести травм у пострадавшего силовика.

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В Екатеринбурге пьяный авиадебошир избил полицейского в самолете

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Теги: дебошир, Кольцово, полиция, дело



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