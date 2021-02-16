Прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города завершился в Сургуте

В Сургуте завершился прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города.

На кресло мэра претендуют 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. Среди участников есть пенсионеры, безработные, индивидуальные предприниматели, представители градообразующего предприятия "Сургутнефтегаз" и муниципальные служащие, добавили в пресс-службе.

Среди фаворитов - депутат думы ХМАО, Андрей Филатов ("Единая Россия"). Как считают в конкурсной комиссии, число желающих "поиграться на выборах" закономерно убавилось. По словам экспертов, это связано с появлением основного кандидата.

Проверка документов, поданных кандидатами, продлится до 20 февраля. Тогда же конкурсная комиссия определит финалистов, пишет "Коммерсант".

Днем ранее первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов сделал официальное заявление, в котором указал, что коммунисты отказываются от участия в выборах на должность главы Сургута.