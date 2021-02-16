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сургут администрация города (2013) | Фото: Накануне.ru

Прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города завершился в Сургуте

В Сургуте завершился прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города.

На кресло мэра претендуют 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. Среди участников есть пенсионеры, безработные, индивидуальные предприниматели, представители градообразующего предприятия "Сургутнефтегаз" и муниципальные служащие, добавили в пресс-службе.

Среди фаворитов - депутат думы ХМАО, Андрей Филатов ("Единая Россия"). Как считают в конкурсной комиссии, число желающих "поиграться на выборах" закономерно убавилось. По словам экспертов, это связано с появлением основного кандидата.

Проверка документов, поданных кандидатами, продлится до 20 февраля. Тогда же конкурсная комиссия определит финалистов, пишет "Коммерсант".

Днем ранее первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов сделал официальное заявление, в котором указал, что коммунисты отказываются от участия в выборах на должность главы Сургута.

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Прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города завершился в Сургуте

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Теги: Сургут, глава города



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Ранее 15.02.2021 08:56 Мск "Коммунисты России" отказались участвовать в конкурсе на должность мэра Сургута

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