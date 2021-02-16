В Екатеринбурге ведут поиски 14-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга разыскивают 14-летнюю Ксению К., проживающую в городе Арамили.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД Екатеринбурга, с 11 февраля она находилась в Екатеринбурге у бабушки по адресу Шейнкмана, 128. С 14 на 15 февраля девочка ушла из дома и пропала.

Рост Ксении - 175 см, телосложение худощавое. У подростка зеленые глаза, светлые волосы. В момент ухода из дома бабушки она была одета в розовую куртку, черные брюки, белые кроссовки.

Имеющие информацию о местонахождении Ксении могут обращаться в правоохранительные органы.

Ранее на Южном Урале завершены поиски пропавшей 11-летней девочки. Напомним, разыскивалась Виктория Т. 2009 года рождения.