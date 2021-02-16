16 Февраля 2021
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карта определение зоны поиска поиски оперативный штаб (2008) | Фото: уральского управления росаэронавигации

В Екатеринбурге ведут поиски 14-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга разыскивают 14-летнюю Ксению К., проживающую в городе Арамили.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД Екатеринбурга, с 11 февраля она находилась в Екатеринбурге у бабушки по адресу Шейнкмана, 128. С 14 на 15 февраля девочка ушла из дома и пропала.

Рост Ксении - 175 см, телосложение худощавое. У подростка зеленые глаза, светлые волосы. В момент ухода из дома бабушки она была одета в розовую куртку, черные брюки, белые кроссовки.

Имеющие информацию о местонахождении Ксении могут обращаться в правоохранительные органы.

Ранее на Южном Урале завершены поиски пропавшей 11-летней девочки. Напомним, разыскивалась Виктория Т. 2009 года рождения.

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В Екатеринбурге ведут поиски 14-летней девочки

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Теги: Екатеринбург, поиски, ребенок



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