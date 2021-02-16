Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" эффективна против мутаций коронавируса

Разработанная рсосийским предприятие "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что пептиды, входящие в состав отечественного препарата, в высокой степени консервативны. "Вектор" постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмиину РФ проанализировать эффективность отечественных вакцин против новых штаммов COVID-19.