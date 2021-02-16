16 Февраля 2021
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хакеры (2011) | Фото:http://webnewsblog.ru

Во Франции заявили об атаке российских хакеров

Агентство по безопасности информационных систем Франции сообщило о серии хакерских атак на пользователей программного обеспечения компании Centreon.

Речь идет о период времени с 2017 по 2020 год. Как следует из отчета агентства, за атакой может стоять связанная с Россией хакерская группа Sandworm.

Отмечается, что в основном пострадали поставщики информационных технологий, в особенности хостинг-провайдеры, пишет "Коммерсант".

"Лаборатория Касперского" опубликовала исследование, согласно которому, вредоносное программное обеспечение, которое было применено во время атаки хакеров на правительственные учреждения США в декабре 2020 года, сходно с инструментами, которые связывают с русскими хакерами.

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Во Франции заявили об атаке российских хакеров

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Теги: Франция, Россия, хакеры



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