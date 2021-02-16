Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых разновидностей коронавируса

Российский президент Владимир Путин поручил Кабмиину РФ проанализировать эффективность отечественных вакцин против новых штаммов COVID-19.

Как следует из сообщения Кремля, при необходимости глава государства также поручил провести дополнительные исследования препаратов и внести изменения в их регистрационные досье. Доклад на эту тему Путин ожидает до 15 марта.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Сейчас вакцина зарегистрирована в 20 странах. В скором времени препарат может быть одобрен еще в 25 государствах.

"Спутник V" уже вошел в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.