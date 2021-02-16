В Прикамье экс-глава избиркома обвиняется в фальсификации результатов выборов

В Пермском крае окончено расследование уголовного дела о фальсификации результатов голосования и незаконной выдаче избирательных бюллетеней.

В преступлении обвиняется бывший председатель одной из участковых избирательных комиссий Пермского района Елена Полякова. Речь идет о выборах в местное земское собрание в 2019 году. В Сташково и Усть-Пизя, значительная часть избирателей формально приняла участие в досрочном голосовании. Как выяснилось позже, большинство из них вообще не голосовало, а часть избирателей проживает в других регионах России.

Кроме того, ряду избирателей выдавали бюллетени еще и на членов семьи, что позволяло голосовать по несколько раз. В итоге в выборах по этому избирательному округу победил член команды действующего тогда главы района Николая Кузнецова Николай Коцофан. Сама Полякова вину признала полностью, пишет "Коммерсант".

В январе коммунисты (в их числе Зюганов, Коломийцев, Синельщиков и др.) внесли в Госдуму законопроект об обязательной видеотрансляции во время выборов с избирательных участков.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что в 2012 году на выборах президента России, согласно данным ЦИК, видеокамерами были оборудованы все избирательные участки. Потом, правда, оборудование передали в школы, библиотеки и т.д.