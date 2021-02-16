16 Февраля 2021
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Экономика В России
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: промышленное производство в январе сократилось на 2,5 процента

Промышленное производство в России в январе текущего года сократилось на 2,5%.

По данным Росстата, по итогам 2020 года снижение промышленности оценивается в 2,6%.

Обрабатывающие производства в январе упало на 1%, сырьевой сектор снизился на 7,1%. Тепло- и газоснабжение выросло на 7,3%, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 10,7%.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в России в декабре прошлого года замедлило спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%. При этом спад в промпроизводстве зафиксирован впервые с 2009 года

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Росстат: промышленное производство в январе сократилось на 2,5 процента

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Теги: промпроизводство, Росстат, промышленность



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