16 Февраля 2021
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Экономика Центральный ФО Москва
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Бензин в Москве подорожал на 22 копейки

Бензин марки Аи-98 с 8 по 15 февраля подорожал в Москве на 22 коп.

Согласно данным Московской топливной ассоциации, теперь литр этого топлива стоит 55,56 руб. Средневзвешенная цена Аи-92 выросла в городе на 12 коп., до 44,51 руб. за литр. Аи-95 подорожал на 11 коп. и теперь продается по 49,08 руб. Дизельное топливо подорожало на 12 коп., до 48,72 руб.

Напомним, российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина - в два этапа они должны увеличиться к 1 июня. Такое пожелание указано в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива.

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Бензин в Москве подорожал на 22 копейки

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Теги: Москва, бензин



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