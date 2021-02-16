Бензин в Москве подорожал на 22 копейки

Бензин марки Аи-98 с 8 по 15 февраля подорожал в Москве на 22 коп.

Согласно данным Московской топливной ассоциации, теперь литр этого топлива стоит 55,56 руб. Средневзвешенная цена Аи-92 выросла в городе на 12 коп., до 44,51 руб. за литр. Аи-95 подорожал на 11 коп. и теперь продается по 49,08 руб. Дизельное топливо подорожало на 12 коп., до 48,72 руб.

Напомним, российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина - в два этапа они должны увеличиться к 1 июня. Такое пожелание указано в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива.