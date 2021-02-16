В ВОЗ одобрили вакцину AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca для экстренного применения.
Согласно данным организации, этот препарат соответствует необходимым критериям безопасности, а его эффективность перевешивает риски. Также ВОЗ одобрила вакцину компании AstraZeneca-SKBio (Южная Корея) и Института сыворотки Индии, пишет "Коммерсант".
Ранее AstraZeneca выступила с опровержением сообщений в немецких СМИ, которые гласили, что вакцина от AZ не очень эффективна для людей старше 65 лет.