16 Февраля 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

В ВОЗ одобрили вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca для экстренного применения.

Согласно данным организации, этот препарат соответствует необходимым критериям безопасности, а его эффективность перевешивает риски. Также ВОЗ одобрила вакцину компании AstraZeneca-SKBio (Южная Корея) и Института сыворотки Индии, пишет "Коммерсант".

Ранее AstraZeneca выступила с опровержением сообщений в немецких СМИ, которые гласили, что вакцина от AZ не очень эффективна для людей старше 65 лет.

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В ВОЗ одобрили вакцину AstraZeneca

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Теги: AstraZeneca, вакцина, коронавирус



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