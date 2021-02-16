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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Полиция охраняла Навального во время пребывания в Германии

Оппозиционер Алексей Навальный во время пребывания в Германии находился под защитой уголовной полиции.

Об этом следует из ответа правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

С 22 августа 2020 года по 17 января текущего Навальному,  как личному гостю канцлера Германии Ангелы Меркель, была обеспечена охрана со стороны немецких сил безопасности.

В ходе лечение в клинике "Шарите" оппозиционера охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Следственный комитет России не стал заводить уголовное дело по заявлению юриста ФБК о совершении преступления в отношении Алексея Навального, а лишь передал его своему подразделению – Западно-Сибирскому управлению на транспорте. Оно занималось проверкой после того, как Навальному в августе стало плохо в самолете Томск-Москва, он был госпитализирован в Омске.

Накануне новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, отказавшего в жалобе юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Алексея Навального.

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Полиция охраняла Навального во время пребывания в Германии

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Теги: навальный, германия, отравление



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