Полиция охраняла Навального во время пребывания в Германии

Оппозиционер Алексей Навальный во время пребывания в Германии находился под защитой уголовной полиции.

Об этом следует из ответа правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

С 22 августа 2020 года по 17 января текущего Навальному, как личному гостю канцлера Германии Ангелы Меркель, была обеспечена охрана со стороны немецких сил безопасности.

В ходе лечение в клинике "Шарите" оппозиционера охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Следственный комитет России не стал заводить уголовное дело по заявлению юриста ФБК о совершении преступления в отношении Алексея Навального, а лишь передал его своему подразделению – Западно-Сибирскому управлению на транспорте. Оно занималось проверкой после того, как Навальному в августе стало плохо в самолете Томск-Москва, он был госпитализирован в Омске.

Накануне новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, отказавшего в жалобе юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Алексея Навального.