16 Февраля 2021
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Экономика В России
Завод &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Исследование: около половины компаний России поднимут цены в 2021 году

44% российских компаний планируют рост цен на свои продукты и услуги на 8–10% в текущем году.

Согласно исследованию "Бизнес-климат в России" Центра стратегических разработок, рост цен может стать дополнительным препятствием для восстановления бизнеса и экономики. При этом компании ожидают роста спроса на свою продукцию.

43% компаний страны планируют расти за счет выхода на новые внутренние рынки. Еще треть компаний выбрали традиционную для посткризисного периода стратегию: развитие бизнеса за счет естественного роста. Каждая пятая компания в России планирует выводить на рынок новые товары и услуги.

В опросе приняли участие представители более 6 тыс. различных отраслевых компаний, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в России с начала 2021 года резко подорожала электроника.

Цены выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров. К этой величине следует прибавить 2-3% из-за проблем с логистикой. Основной причиной роста цен является глобальный дефицит компонентов и антикитайские санкции США.

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Исследование: около половины компаний России поднимут цены в 2021 году

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Теги: предприятия, цены



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