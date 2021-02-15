Например, "Аэрофлот" будет летать по маршрутам Магадан – Москва – Магадан, Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск, Хабаровск – Москва – Хабаровск, Владивосток – Москва – Владивосток и Петропавловск-Камчатский – Москва – Петропавловск-Камчатский, "ЮТэйр" – Анадырь – Москва – Анадырь.

Полёты будут совершать "Аэрофлот", "Алроса", "Уральские авиалинии", "S7", "Якутия" и "ЮТэйр".

Определён список авиакомпаний, которые займутся перевозками пассажиров на Дальний Восток, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

Субсидируемыми перевозками на Дальний Восток займутся шесть авиакомпаний





