16 Февраля 2021
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москва аэропорт шереметьево-1 самолеты авиакомпания аэрофлот норд (2008) | Фото: Накануне.ru

Субсидируемыми перевозками на Дальний Восток займутся шесть авиакомпаний

Определён список авиакомпаний, которые займутся перевозками пассажиров на Дальний Восток, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

Полёты будут совершать "Аэрофлот", "Алроса", "Уральские авиалинии", "S7", "Якутия" и "ЮТэйр".

Например, "Аэрофлот" будет летать по маршрутам Магадан – Москва – Магадан, Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск, Хабаровск – Москва – Хабаровск, Владивосток – Москва – Владивосток и Петропавловск-Камчатский – Москва – Петропавловск-Камчатский, "ЮТэйр" – Анадырь – Москва – Анадырь.

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Субсидируемыми перевозками на Дальний Восток займутся шесть авиакомпаний

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Теги: Дальний Восток, субсидируемые билеты



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