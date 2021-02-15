16 Февраля 2021
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Общество Москва
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

Путин поручил продлить льготную ипотеку до 2024 года

В России могут продлить программу льготной ипотеки до 2024 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил Правительству и ЦБ "представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–24 гг., рассмотрев, в частности, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей".

Это следует сделать до 31 марта.

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Путин поручил продлить льготную ипотеку до 2024 года

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Теги: льготная ипотека, правительство, Владимир Путин



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