Куйвашев до весны продлил самоизоляцию старшего поколения среднеуральцев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей области в возрасте 65+, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Старшему поколению предстоит оставаться дома до 1 марта.
Напомним, в регион поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего поступило 30 тыс. доз, 13 тыс. из которых находятся в индивидуальных ампулах, рассчитанных на одного человека. Остальные 17 тыс. распределены по ампулам, рассчитанным на пять человек каждая.