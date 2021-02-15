Куйвашев до весны продлил самоизоляцию старшего поколения среднеуральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей области в возрасте 65+, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Старшему поколению предстоит оставаться дома до 1 марта.

Напомним, в регион поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего поступило 30 тыс. доз, 13 тыс. из которых находятся в индивидуальных ампулах, рассчитанных на одного человека. Остальные 17 тыс. распределены по ампулам, рассчитанным на пять человек каждая.