В центре Челябинска заметили зайца

В Челябинске возле главного корпуса Южно-Уральского государственного университета заметили зайца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии.

Дикого зверя обнаружили 14 февраля. Он сидел на заснеженном газоне. Вероятнее всего он прибежал из окрестностей Челябинского городского бора.

В минэкологии отметили, зимой и ранней весной в городе часто можно встретить диких зверей. Однако горожанам не стоит пытаться их ловить, трогать руками, гладить и кормить едой не из их рациона. Тем более нельзя отлавливать животное в пользование – это преступление.