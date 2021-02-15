В России выйдет документальный фильм о Кудрине

На 24 февраля назначена презентация документального фильма "Крепость", рассказывающего о роли Алексея Кудрина "в восстановлении экономики после распада СССР". Как сообщает ТАСС, о событиях тех лет должны рассказать коллеги, работавшие с Кудриным в разные годы - Дмитрий Медведев, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко. Список впечатляющий. Своеобразной промо-акцией стала публикация интервью действующего премьер-министра РФ Михаила Мишстина, поделившегося воспоминаниями о введении плоской шкалы налогообложения в 2001 г.

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"Тогда это было такое революционное действие, непростое. И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера, на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку", — рассказал Мишустин.

Выход "Крепости" на экраны смотрится странно через год после юбилея главного героя, поэтому появились предположения о том, что на самом деле фильм как-то связан именно с премьерской пиар-кампанией.

ТГ-канал "Новая искренность" обращает внимание на противостояние Мишустина и Силуанова, допуская, что фильм может быть информационной подготовкой к замене Силуанова на Кудрина.

По мнению политолога Максима Жарова, "Крепость" снята пиарщиками Кудрина, которые, вероятно, имеют отношение и к пиару нынешнего премьера. "Для них нынешний премьер как продолжатель "дел Кудрина" логичен, однако социально-политические последствия этого шага они явно не просчитывали", - отметил он в беседе с Накануне.RU.