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Общество Тюменская область
рынок торговля рыба корюшка вяленая (2011) | Фото: Накануне.ru

Снова? Два жителя Тюменской области госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь

У двух жителей Тюменской области заподозрили гаффскую болезнь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В приёмное отделение Областной больницы №3 Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Проводится комплексная диагностика. На момент осмотра состояние пациентов оценено как удовлетворительное. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований, проведение которых может потребовать некоторого времени", - сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения.

В октябре 2020 г. уточнили медики, гаффскую болезнь заподозрили у жителя поселения Иземеть. Тогда по результатам двухдневного обширного комплексного обследования патология не подтвердилась.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц.

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Снова? Два жителя Тюменской области госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь

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Теги: гаффская болезнь, Заболотье



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