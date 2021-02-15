15 Февраля 2021
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митинг ветеранов войны в Афганистане, Черный тюльпан (2013) | Фото: Накануне.RU

"Готовы к митингам": ветераны-афганцы могут "подхватить" протестное движение - источник

Движение ветеранов-афганцев наполняется духом протестного движения, во многом – из-за действий (а точнее – бездействий) властей, говорит источник Telegram-канала МЭФ среди активистов.

"Ветераны, как и все мы, обеспокоены протестными настроениями в стране. Вместе с тем в ситуации, когда прошедшие Афган в качестве компенсации за искалеченные жизни и судьбы получают 800 рублей в месяц, когда государство вспоминает о людях исключительно в памятные даты, а власти бесконечно отнекиваются от проблем ветеранов, появляется не просто волна тихого недовольства, а ощутимое предложение – выходить на митинги", - цитирует канал мнение афганца в 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Инсайдер сообщил, что в некоторых городах страны планируются протестные акции, правда пока не понятен их формат. Он отмечает, что потенциальные проводники государственнических позиций и взглядов в патриотическом воспитании оказались настолько не нужны властям, что уже готовы создать протестное движение. "Что называется – довели народ", - заключает канал.

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"Готовы к митингам": ветераны-афганцы могут "подхватить" протестное движение - источник

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Теги: афганское движение, протестные настроения, акции протеста



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