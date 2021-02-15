Пенсионерка из Тюмени лишилась почти полумиллиона, сыграв на "бирже"

В Тюмени мошенники обманули 69-летнюю пенсионерку, пообещав преумножить накопления в размере 400 тыс. руб. Для этого они предложили доверчивой гражданке "сыграть на электронной бирже".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюмени, план мошенников "по быстрому обогащению" был весьма логичен: заработать на разнице в цене при покупке-продаже валюты. Однако для этого пенсионерка должна была перевести все денежные средства на указанный счет. Только спустя время пожилая жительница Тюмени поняла, кому на самом деле отдала свои сбережения.

После обращения в полицию, следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

Напомним, что на прошлой неделе, тюменцы пожаловались на засилье автоматов, вовлекающие граждан в биржевые игры. Об этом рассказывают сами жители города, отмечая, что у биржевых терминалов часто любят проводить время подростки 12-14 лет. Стоит напомнить, что ранее в стране были запрещены игровые автоматы, а вот на подобные терминалы для выкачивания денег у населения государство пока внимания не обращает.