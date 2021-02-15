15 Февраля 2021
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(2005) | Фото: www.rzd.ru

Алиев не исключил открытия ж/д сообщения между Россией, Арменией и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности железнодорожного транзита через территорию его страны при движении из Армении в Россию.

"Железная дорога может пролегать через территорию Азербайджана. Это позволит также наладить ж/д сообщение через территорию Нахчыванской автономной Республики Азербайджана между Россией и Ираном, а также Ираном и Арменией. Кроме того, появится новый маршрут железной дороги между Турцией и Россией", - цитирует Алиева агентство "Анадолу".

Алиев подчеркнул, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволил осуществлять по этой дороге грузоперевозки между Россией и Турцией. По словам Алиева, Азербайджан получит значительные финансовые доходы в качестве транзитной страны.

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Алиев не исключил открытия ж/д сообщения между Россией, Арменией и Турцией

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Теги: ильхам алиев, железная дорога, нагорный карабах



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