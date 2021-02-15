На Средний Урал поступила новая партия вакцины от коронавируса

На территорию Свердловской области прибыла новая партия вакцины от COVID-19 "Спутника V".

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, всего в область поступило 30 тыс. доз, 13 из которых находятся в индивидуальных ампулах, рассчитанных на одного человека. Остальные 17 тыс. распределены по ампулам, на пять человек.

Напомним, что при вакцинации "Спутник V", необходимо ставить вторую прививку ровно через три недели. Свердловские эксперты заключают, что регион имеет достаточно ресурсов и техники, необходимых для обеспечения качественного хранения вакцины и ее дальнейшей транспортировки в медучреждения.