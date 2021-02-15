Нововоронежскую Алёнку продали за 2,6 миллиона рублей

15 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Памятник Аленке в Нововоронеже. (2020) | Фото: vk.com/novovoronezhsekret | Подслушано Нововоронеж

Нововоронежскую Алёнку продали за 2,6 миллиона рублей

Ставшую известной на всю Россию "Аленку" из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн руб. Торги на электронной площадке продолжались три часа, было сделано 33 шага на повышение. Участие в торгах приняли четыре претендента. Стартовая цена лота составляла 1 млн руб., сообщает Российский аукционный дом.

Имя покупателя не называется. Зато известно, что собственник арт-объекта часть средств от продажи намерен направить на благотворительность.

"Продажа памятника Аленке — любопытный кейс с разных точек зрения: востребованности современного искусства, общественных связей в новой реальности, технологий аукционных продаж. В целом, торги показали, во-первых, что благодаря вниманию общества и СМИ статус предмета торгов поднялся на невиданную высоту, во-вторых, что аукционный способ продажи подогрел этот интерес, и сделал арт-объект не только предметом обсуждения, но и объектом инвестиций", - комментирует Павел Жирунов, заместитель генерального директора РАД.

Напомним, после установки памятника жители Нововоронежа начали спорить друг с другом и с городскими властями в соцсетях по поводу очень своеобразного вида девушки, запечатленной художником. Алёнушка для Нововоронежа – не просто сказочный персонаж, раньше на месте города стояло село Новая Аленовка, по приданию – названное в честь девушки с таким именем, ставшей одной из первых жительниц этого места. В прошлом году город отмечал 250-летие со дня основания поселения, чему и было приурочено установление памятника. Известно, что власти только согласовали место установки, а сами в проект не вкладывались, он стал подарком художника городу.

Памятник Аленке в Нововоронеже.(2020)|Фото: vk.com/novovoronezhsekret | Подслушано Нововоронеж

В соцсетях не скупились на негатив в отношении Алёнки: "Позорище на всю страну", "Пусть ей пластику лица сделает тот, кто её устанавливал за свой счёт", "Детей пугать. Не будешь слушаться тебя Алёнушка заберёт", "Пусть хотя бы на голову пакет чёрный наденут, чтобы эту страсть не видели!!!". Впрочем, были и те, кто возражал против сноса, мол, город прославился, теперь это местная достопримечательность: "Наконец-то Нововоронеж узнали в стране не только из-за АЭС. Люди, пишущие, что она страшная, посмотрите вокруг - вас только красавцы окружают? Кого вы хотите увидеть там? Ирину Шейк?".

В итоге памятник демонтировали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нововоронежскую Алёнку продали за 2,6 миллиона рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: красота, памятник, аукцион, памятник аленке



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети