Нововоронежскую Алёнку продали за 2,6 миллиона рублей

Ставшую известной на всю Россию "Аленку" из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн руб. Торги на электронной площадке продолжались три часа, было сделано 33 шага на повышение. Участие в торгах приняли четыре претендента. Стартовая цена лота составляла 1 млн руб., сообщает Российский аукционный дом.

Имя покупателя не называется. Зато известно, что собственник арт-объекта часть средств от продажи намерен направить на благотворительность.

"Продажа памятника Аленке — любопытный кейс с разных точек зрения: востребованности современного искусства, общественных связей в новой реальности, технологий аукционных продаж. В целом, торги показали, во-первых, что благодаря вниманию общества и СМИ статус предмета торгов поднялся на невиданную высоту, во-вторых, что аукционный способ продажи подогрел этот интерес, и сделал арт-объект не только предметом обсуждения, но и объектом инвестиций", - комментирует Павел Жирунов, заместитель генерального директора РАД.

Напомним, после установки памятника жители Нововоронежа начали спорить друг с другом и с городскими властями в соцсетях по поводу очень своеобразного вида девушки, запечатленной художником. Алёнушка для Нововоронежа – не просто сказочный персонаж, раньше на месте города стояло село Новая Аленовка, по приданию – названное в честь девушки с таким именем, ставшей одной из первых жительниц этого места. В прошлом году город отмечал 250-летие со дня основания поселения, чему и было приурочено установление памятника. Известно, что власти только согласовали место установки, а сами в проект не вкладывались, он стал подарком художника городу.

В соцсетях не скупились на негатив в отношении Алёнки: "Позорище на всю страну", "Пусть ей пластику лица сделает тот, кто её устанавливал за свой счёт", "Детей пугать. Не будешь слушаться тебя Алёнушка заберёт", "Пусть хотя бы на голову пакет чёрный наденут, чтобы эту страсть не видели!!!". Впрочем, были и те, кто возражал против сноса, мол, город прославился, теперь это местная достопримечательность: "Наконец-то Нововоронеж узнали в стране не только из-за АЭС. Люди, пишущие, что она страшная, посмотрите вокруг - вас только красавцы окружают? Кого вы хотите увидеть там? Ирину Шейк?".

В итоге памятник демонтировали.