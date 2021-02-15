Мебельщик из Тюмени сядет на два года за хищение у клиентов почти 1 миллиона рублей

Бывший учредитель ООО ПК "Ковчег", заключающий с клиентами договоры на изготовление мебели в Тюмени, приговорен к двум годам за мошеннические действия в отношении граждан. Так, только за год тюменец обманул семь клиентов на общую сумму, превышающую 900 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, подсудимый, иногда выступая как физическое лицо, обманывал заказчиков с июля 2018 г. по июль 2019 г. Этим же летом мужчина уехал в Екатеринбург, а в сентябре 2019 г. исключил ООО ПК "Ковчег" из единого государственного реестра юридических лиц как недействующую организацию. Тогда потерпевшие и решили обратиться в правоохранительные органы.

Тюменец привлечен к ответственности по чч. 1,2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Пострадавшим также частично возмещен причиненный ущерб в размере 800 тыс. руб.