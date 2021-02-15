Песков объяснил, почему фильм о дворце почти не повлиял на рейтинг Путина

15 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
дворец в Геленджике (2021) | Фото: youtube.com/c/АлексейНавальный

Песков объяснил, почему фильм о дворце почти не повлиял на рейтинг Путина

Несмотря на большое число просмотров фильма про "дворец в Геленджике", информация, которая в нем рассказывается, является "полной чушью и враньем", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, почем данный фильм почти не повлиял на рейтинг главы государства.

По словам Пескова, подавляющему большинству людей ясно, что в нем рассказывается неправда, пишет "Интерфакс". "Реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, в расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике.

В ФСБ сообщали, что запрет на полеты в этой зоне был установлен "в интересах пограничной безопасности". В ведомстве ответили, что такое решение стало ответом на "возросшую разведывательную деятельность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".

Песков, комментируя введение бесполетной зоны в этом районе и пограничную станцию, напомнил, что пограничный отряд там был расположен давно.

"А по режимам бесполетных зон я, честно говоря, не силен в нюансах этих бесполетных зон, это, скорее, вопрос тех, кто занимается вопросами безопасности, специальных служб", - сказал он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков объяснил, почему фильм о дворце почти не повлиял на рейтинг Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дворец в геледжике, владимир путин, дмитрий песков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.01.2021 09:34 Мск В ФСБ объяснили появление бесполетной зоны над частным дворцом под Геленджиком
Ранее 26.01.2021 13:04 Мск Песков рассказал, кто является владельцем дворца в Геленджике

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети