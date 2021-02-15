Песков объяснил, почему фильм о дворце почти не повлиял на рейтинг Путина

Несмотря на большое число просмотров фильма про "дворец в Геленджике", информация, которая в нем рассказывается, является "полной чушью и враньем", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, почем данный фильм почти не повлиял на рейтинг главы государства.

По словам Пескова, подавляющему большинству людей ясно, что в нем рассказывается неправда, пишет "Интерфакс". "Реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, в расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике.

В ФСБ сообщали, что запрет на полеты в этой зоне был установлен "в интересах пограничной безопасности". В ведомстве ответили, что такое решение стало ответом на "возросшую разведывательную деятельность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".

Песков, комментируя введение бесполетной зоны в этом районе и пограничную станцию, напомнил, что пограничный отряд там был расположен давно.

"А по режимам бесполетных зон я, честно говоря, не силен в нюансах этих бесполетных зон, это, скорее, вопрос тех, кто занимается вопросами безопасности, специальных служб", - сказал он.