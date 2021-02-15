15 Февраля 2021
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бешенство, бешеная собака (2020) | Фото: medaboutme.ru

На сургутянку возле больницы набросилась стая собак

На жительницу Сургута напала стая бродячих собак. Инцидент произошел на улице Береговая в районе кожно-венерологического диспансера, сообщает sitv.ru.

"Прошла мостик после КВД и топаю дальше, там больница СОКБ, выбегают три псины, начинают лаять, прыгать, скалиться", — пожаловалась женщина.

Отбиться от животных ей удалось лишь спустя полчаса, благодаря помощи случайного прохожего, который взял сургутянку за руку и помог дойти до оживленного перекрестка. По вопросам отлова бездомных животных жителям Сургута рекомендуют звонить по телефону: 330-497.

Животных забирают в поселок Белый Яр в приют. Там их стерилизуют и вакцинируют, в случае, если кинологи дают положительное заключение, четвероногих отпускают на волю. Если собаки не проходят тест на агрессию, они остаются в приюте.

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На сургутянку возле больницы набросилась стая собак

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Теги: больница, собаки, нападение



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