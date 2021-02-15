В Екатеринбурге судят разбойника, укусившего администратора сауны во время нападения

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на сауну.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось утром 28 сентября прошлого года: налетчик, угрожая ножом, потребовал от администратора сауны в микрорайоне ЖБИ отдать ему всю выручку. Однако последний оказал активное сопротивление злоумышленнику: завязалась борьба, в ходе которой разбойник успел нанести сотруднику заведения несколько порезов. Видя, что потерпевший не сдается, преступник даже укусил его за плечо. Но в итоге нападавший был вынужден уйти ни с чем.

Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими: им оказался безработный и ранее не судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Мужчина пояснил, что у него заранее возник умысел на хищение денег. Он зашел в сауну к своему знакомому и после непродолжительной беседы совершил нападение.

Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в суд. "Кусающемуся разбойнику" грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.