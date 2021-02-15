15 Февраля 2021
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плакат, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

Челябинский "единоросс" внес в Госдуму поправки о смягчении наказаний для участников несанкционированных шествий

Депутат Госдумы от Челябинской области и член фракции "Единая Россия" Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, отменяющий наказания за ряд правонарушений на митингах.

Парламентарий предлагает исключить из КоАП два пункта статьи 20.2 – они предусматривают ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. Также в документе предлагается отменить ст. 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка, передают "Ведомости".

По мнению "единоросса", понятия "массовое присутствие граждан" и "группа граждан" не имеют количественного определения в законе, так что теоретически под ответственность может попасть вообще любое скопление граждан.

"На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти", — говорится в пояснительной записке.

Примечательно, что неделей раньше тоже с подачи "единороссов" Госдума одобрила ужесточающие поправки в тот же КоАП за неподчинение требованиям силовиков на публичных мероприятиях (увеличены штрафы, может применяться административный арест на срок до 15 суток).

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Челябинский "единоросс" внес в Госдуму поправки о смягчении наказаний для участников несанкционированных шествий

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Теги: ужесточение наказания, коап, единоросс



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