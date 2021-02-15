В Югорске главврач больницы получил премию в 300% от оклада

Главврач "Югорской городской больницы" Андрей Маренко получил в четвёртом квартале ушедшего года крупную премию – в 300% от оклада. Такую информацию опубликовал общественник Антон Пантин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За что главврач "Югорской городской больницы" Андрей Маренко получает премию, по всей вероятности, с пятью нулями? Или он один за всех работает?" - возмущается на своей странице "Вконтакте" активист, приложив к публикации выписку из приказа окружного депздрава о премировании главврача.

Пантин, рассуждая о работе клиники, говорит, что в ней не хватает "узких" специалистов, а также увольняются различные сотрудники.