В Челябинске построят аквапарк за 2 млрд рублей

15 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Жемчужина Югры, бассейн, аквапарк, Дмитрий Шаповал, Нефтеюганск (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске построят аквапарк за 2 млрд рублей

В Челябинске в марте начнется строительство аквапарка. На реализацию проекта потребуется 2 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Комплекс планируется построить недалеко от ледовой арены "Трактор". Здесь также появится гостиница, рынок, фудкорт, различные игровые площадки, амфитеатр, пешеходная улица со своей главной площадью.

Инвестором выступает депутат Госдумы Олег Колесников. По его словам, аквапарк планируется построить на площадке, где в начале двухтысячных годов начиналось строительство торгового центра, но потом его заморозили, и участок остался брошенным. На реализацию проекта потребуется около трех лет и 2 млрд руб. Аквапарк планируют запустить весной 2023 года.

аквапарк в Челябинске, проект,(2021)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Добавим, что идею инвестора поддержал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, сегодня стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России". Парламентарий будет баллотироваться по Златоустовскому одномандатному округу. Взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске построят аквапарк за 2 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аквапарк, проект, Олег Колесников,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети