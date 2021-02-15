В Челябинске построят аквапарк за 2 млрд рублей

В Челябинске в марте начнется строительство аквапарка. На реализацию проекта потребуется 2 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Комплекс планируется построить недалеко от ледовой арены "Трактор". Здесь также появится гостиница, рынок, фудкорт, различные игровые площадки, амфитеатр, пешеходная улица со своей главной площадью.

Инвестором выступает депутат Госдумы Олег Колесников. По его словам, аквапарк планируется построить на площадке, где в начале двухтысячных годов начиналось строительство торгового центра, но потом его заморозили, и участок остался брошенным. На реализацию проекта потребуется около трех лет и 2 млрд руб. Аквапарк планируют запустить весной 2023 года.

Добавим, что идею инвестора поддержал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, сегодня стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России". Парламентарий будет баллотироваться по Златоустовскому одномандатному округу. Взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте.