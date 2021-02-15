Пресс – секретаря свердловского "Яблока" исключили из партии за комментарии журналистам

В свердловском отделении "Яблоко" продолжился скандал. После снятия не по уставу (с нарушением внутрипартийных правил) председателя ячейки Сергея Хоренженко из партии исключен пресс – секретарь свердловских "яблочников" Артур Сафин. Такое решение принял региональный совет в минувшие выходные. Исключенный в комментарии Накануне.RU назвал произошедшее местью со стороны местного председателя Максима Петлина.

Все дело в том, что ранее главный по связям с общественностью рассказал нашему изданию о том, что в контрольно – ревизионную комиссии партии направлена бумага,где изложены сведения о финансовом подлоге со стороны Петлина, а также информация о, дескать, расхищении партийных пожертвований и прочих предполагаемых нарушениях. Также в наше СМИ был прислан документ, где говорилось, якобы, о распиле партийных денег Петлиным.

Также в статье были записи разговора Петлина, доказывающие связь депутата Константина Киселева с бизнесменом Виталием Кочетковым.

В итоге Сафина обвинили в нанесении репутационного урона партии и исключили после голосования членов регсовета. Исключенный заявил о том, что ему уведомление о принятии решения о его членстве было прислано лишь за 2 дня до голосования, что расходится с программными документами партии.

"Так называемые политические репрессии, которые происходят в партии последний год с приходом к руководству Николая Рыбакова стали повседневностью и людей исключают пачками. Зачистка тех, которые, действительно, занимаются активной политической деятельностью и формулировка "исключение в связи с нанесением политического ущерба" стала показательной. В частности, что касается последнего исключения , если речь обо мне, то я считаю, что это исключительно месть со стороны нынешнего председателя реготделения Максима Петлина, который таким образом пытается укрепить свои позиции с той точки зрения, что если бы я находился в партии я бы ему мешал тем, что я не люблю молчать. Я не могу молчать , когда политическая партия используется исключительно для личного обогащения и для договоренностей кулуарного характера и для зарабатывания денег", - сказал Сафин.

Также Сафин подтвердил свои соображения о личной неприязни главы отделения в свой адрес тем, что член партии "Яблоко" Павел Пивоваров, который как журналист вынес внутрипартийные вещи в СМИ не был исключен. Хотя, со слов нашего собеседника, в действиях Пивоварова есть такой же урон. Фактически, он нарушил устав партии.

"Если говорить о моем исключении за дачу комментариев для статьи вашему СМИ, то следовало бы, конечно, поставить вопрос об исключении члена партии "Яблоко" Павла Пивоварова, но Петлин боится огласки, громких статей об исключении и боится потерять свои более менее укрепленные позиции, которые у него есть на сегодняшний день. Такая атмосфера не способствует достижению политических целей, особенно для прохождения в Госдуму и в Заксобрание", - заключил Сафин.

Председатель "Яблока" в Свердловской области Максим Петлин пообещал отправить в нашу редакцию решение регионального совета по ситуации с Сафиным. Но на момент публикации никаких бумаг не было прислано. Комментарии Сафина Петлин назвал ложью.

"Все вранье", - сказал партийный функционер и повесил трубку

Напомним, ранее ряд других собеседников, входящих в партию "Яблоко", утверждали, что Максим Петлин якобы использует отделение партии как личный бизнес. По информации инсайдеров, предположительно, новый лидер растрачивает даже партийные пожертвования и они не доходят до счетов партии.

Якобы были истрачены средства под предлогом о необходимости расширения отделения "Яблока" и даже создавались фейковые отделения в области. Также, как утверждает наш инсайдер, якобы была практика покупки лояльности на собраниях, где принимаются какие-либо решения. Так, предположительно, делегатам бюро регсовета оплачивают проезд и проживание, что является странной тратой денег.

Другим источником доходов мог стать сайт свердловского отделения партии. Есть версия, что Петлин "распиливал" деньги в свой карман, и вместо необходимых 10-12 тыс. руб. были выделены 100 тыс. руб.

"Когда я начал в качестве пресс-секретаря мониторить сайт отделения, который создавался к выборам 2018 года, он на тот момент уже в течение долгого времени не функционировал, и вся информация на нем была старая. А деньги на сайт выделялись дважды: два транша по 50 тыс. руб. Специалисты по IT-технологиям утверждают, что себестоимость сайта максимум 10-12 тыс. На нем нет ни админ-панели, ничего. Редактировать данный сайт было невозможно, и Петлину данный вопрос задавался. В ответ от Петлина прозвучало, что он не знает исполнителя", — такова версия Сафина.

Также Петлину соратник по партии "вменяет" выделение средств на оплату услуг дизайнера из фирмы, которой "даже не существовало". "Во время выборов в депутаты думы Нижнего Тагила Петлиным был нанят дизайнер из фирмы. Впоследствии выяснилось, что такой фирмы не существовало, и она была фиктивной. В никуда ушли 15 тыс. руб.", — отмечал он.

В соответствии с уставом партии "Яблоко" ее принципы являются либеральными. Однако, в политической реальности данный пример показывает, что это не так. Вопрос о том, как может быть демократической партия, которая исключает членов за критику до сих пор повисает в воздухе.