15 Февраля 2021
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Общество Пермский край
Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

С конца февраля сдать ПЦР-тест на COVID-19 можно будет в аэропорту "Большое Савино"

Жители и гости Пермского края теперь тоже смогут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус сразу в региональном аэропорту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Прикамья.

Пункт сдачи откроется на территории аэропорта "Большое Савино" в день первого международного вылета 26 февраля. Проведением анализов займется Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. В рамках договор о сотрудничестве между Центром и пермским аэропортом, для сдачи мазка необходимо пройти в здравпункт аэровокзала на 1 этаже, который находится возле выхода из международной зоны. Также для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт.

Напомним, что решение о возобновлении международных рейсов было принято оперативным штабом Прикамья 28 января. Первые рейсы (26 февраля) полетят в Анталию (Турция), а с 5 марта возобновятся рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). С 4 июня авиакомпания "Победа" начнет регулярные рейсы в Анталию.

Напомним, что все россияне, прибывшие на родину из-за границы обязаны в течение трех суток после пересечения границы загрузить на портал "Госуслуги" результаты исследования на коронавирус методом ПЦР, выполненные по приезде. До того, как будут известны результаты, граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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С конца февраля сдать ПЦР-тест на COVID-19 можно будет в аэропорту "Большое Савино"

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Теги: ПЦР-тест, аэропорт, Большое Савино



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