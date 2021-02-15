Курганская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни населения

По итогам 2020 года эксперты агентства РИА Рейтинг оценили российские регионы по качеству жизни граждан. Рейтинг регионов составлялся по данным Росстата, Минфина и других ведомств. Курганская область в этом списке находится на 79 месте. Годом ранее регион занимал 81-ю строчку списка.

Эксперты оценивали доходы жителей, демографию, экологические условия, уровень образования и медицины, а также рынок труда. Прошлый год в связи с пандемией коронавируса был сложным для всех этих сфер, однако Зауралье не только справилось со всеми сложностями, но и смогло направить ресурсы в нужное русло, открыв для экономики региона новые пути развития.

Например, производство лекарств и медицинских препаратов выросло более чем на 40%, пищевых продуктов – почти на 4%. Меры поддержки, которые на сегодняшний день реализуются в Курганской области, позволили сделать регион более заманчивым для развития бизнеса – за счет проектов поддержки.

"На сегодняшний день в регионе планируется создать целую сеть индустриальных парков. По планам, через 2 года мы хотим завершить строить 7 индустриальных парков. Сейчас заканчиваем строить три – два в Кургане и один в Варгашах. В Курганский индустриальный парк уже привлекли 19 резидентов, создали почти 400 новых рабочих мест. В декабре этого года планируем достроить еще два индустриальных парка – это "Курган Энергомаш" и индустриальный парк в Шадринске на базе "ШААЗ", - рассказал Накануне.RU заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Чиновник отметил, что для поддержки бизнеса в регионе есть целый ряд проектов. Один из самых востребованных – субсидирование лизинга оборудования и займы под 0,1% годовых до 5 млн руб.

"После визита в наш регион председателя Правительства РФ Михаила Мишустина была подписана индивидуальная программа социально-экономического развития нашего региона. В течение пяти лет область получит финансирование в размере 5 млрд руб. Инвесторы активно заходят, сейчас в регионе работают 500 инвестиционных проектов на общую сумму 65 млрд руб. Нам это позволит создать более 7 тыс. рабочих мест. Активно регион занимается и подготовкой кадров, мы же должны своих специалистов "выращивать" и обучать. Главная цель, чтобы они остались жить и работать в Курганской области. Вместе с вузами и колледжами региона мы готовим эти квалифицированные кадры, успешно функционирует IT-институт, работают детские технопарки", - добавил Владимир Архипов.

По данным с официального сайта правительства Курганской области, в регионе ремонтируются сельские школы, обновляются фасады социальных объектов – поликлиник, больниц, детских садов, активно идут ремонтные работы и внутри этих учреждений – всего было обновлено 200 объектов по всей области. Также в 2020 году была подписана программа газификации региона, до 2025 года на подключение населенных пунктов к "голубому топливу" будет выделено более 17 млрд руб. Активно ведется работа и по благоустройству – только в прошлом году были благоустроены 104 двора и 68 общественных территорий – это парки и скверы в городах и районах Зауралья.

Очень неплохой показатель в Курганской области по строительству – по итогам прошлого года регион занимал 24 место в России, было введено 248 тысяч квадратных метров жилья. Чтобы было кому жить в этих квадратных метрах, руководство региона создало проект "Курганская область зовет". Для тех, кто хочет переехать в Зауралье на ПМЖ, власти дают 500 тыс. руб. на строительство дома или 300 тыс. руб. на покупку квартиры в ипотеку.

"Есть объективные причины [для роста в рейтинге]. Это внутренняя оценка населения происходящих изменений в регионе, эти и определенные ориентиры, выбранные властями региона. Это и помощь, которая была оказана из федерального бюджета и соседними регионами. Все вместе это создает определенную перспективу. Движение региона можно обозначить как умеренно позитивное, умеренно оптимистичное. И я думаю, что после всех шагов, которые уже проведены и еще будут проведены, регион по итогам 2021 года еще продвинется вверх по лестнице этого рейтинга", - сообщил Накануне.RU политолог, доктор философских наук Анатолий Гагарин.