В Белоруссии референдум по Конституции пройдёт до осени 2022 года

Референдум по новой Конституции Белоруссии состоится примерно через год. Как передаёт "Белта", об этом заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам 4-го Вссебелоруского собрания. Он же предложил ради экономии средств совместить референдум c местными выборами.

Как передаёт агентство Infox, выборы местных Советов депутатов должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Предложение совместить обе кампании ранее высказывала также глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.

Ранее Лукашенко называл 2021 год определяющим для республики и даже сравнивал ситуацию в стране с распадом Советского Союза.