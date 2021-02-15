Благотворительный фонд РМК организовал неделю патриотического воспитания для кадетов Екатеринбурга

В историческом парке "Россия – моя история" в Екатеринбурге стартовала неделя патриотического воспитания, приуроченная ко Дню защитника отечества. В организации приняли участие Благотворительный фонд РМК и ресурсный центр добровольчества "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, в рамках патриотических мероприятий пройдет легендарная мультимедийная выставка "Николай Кузнецов. Герои не умирают". Однако вход будет открыт только для кадетов, суворовцев, студенческого корпуса спасателей, областных волонтеров и ветеранов.

"Благотворительный фонд РМК дал возможность посетить эту выставку именно жителям Свердловской области: молодежи, волонтерам, ветеранам. Мы пригласили тех, кто выбрал своей профессией, целью своей жизни – защиту нашей Родины, спасение людей, помощь нуждающимся. Николай Кузнецов – яркий пример самоотверженной любви к своей стране. Он не шел в бой напрямик, но он делал важную для всех работу. И его подвиги мы помним до сих пор", - рассказывает заместитель исполнительного директора Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Данный проект рассказывает о судьбе и боевых подвигах легендарного уральского разведчика времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова. Увидеть экспозицию можно было 24 июня. На тот момент выставка была отмечена как крупнейшее культурное событие в регионе, в рамках празднования 75-летия Победы, которое прошло в онлайн-режиме.

"Посетители не просто смотрят выставку, они проводят свое собственное расследование. Мы всем выдаем специальные фонарики, при помощи которых можно высветить обратную сторону стендов. На первый взгляд там ничего нет, но при свете фонарика читаются тексты, которые ставят под сомнение все общеизвестные факты. Это подобие тайной зеркальной комнаты", - рассказывает директор парка "Россия – моя история" Наталья Прошина.

Средства на создание выставки в интерактивном формате выделил глава РМК Игорь Алтушкин. Инициатором подобного формата выступила одна из ведущих музейных фирм Европы, а благодаря использованию всех известных на сегодняшний день материалов музейных фондов, в том числе и музея Николая Кузнецова в Талице, был достигнут современный визуал, захватывающий все внимание аудитории.

До 23 февраля парк "Россия – моя история" будет также открыт для бесплатного посещения групп школьников, а 15 марта экспозиция отправится в Москву для культурного и исторического просвещения жителей столицы.