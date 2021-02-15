В Кремле разъяснили слова Путина о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин, говоря, что Россия не бросит Донбасс, имел в виду, прежде всего, помощь русскоязычному населению этого региона, пояснили в Кремле.

Ранее телеканал "Россия 24" показала фрагменты беседы Путина с главными редакторами СМИ. Президент заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что". Вместе с тем он подчеркнул, что, "прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого шага".

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент говорил, в первую очередь, о русскоязычных, которые лишены социального обеспечения со стороны Украины.

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

В декабре Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил, когда будет урегулирован конфликт в Донбассе. Президент напомнил, что киевские власти не соблюдают минские соглашения, хотя это - международный закон.

"Урегулирование неизбежно, но когда - зависит от украинских властей. Мы как поддерживали Донбасс, так и будем, даже нарастим поддержку", - сказал Путин.