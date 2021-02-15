Сечин - Путину: "Роснефть" – единственная нефтяная компания, закончившая 2020-ый с прибылью

Глава "Роснефти" Игорь Сечин во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил главе государства, что его детище – единственная нефтяная компания, которая закончила 2020-ый год с прибылью, несмотря на ограничение добычи "чёрного золота" из-за сделки ОПЕК+, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Компания по итогам года получила 147 млрд руб. чистой прибыли в отличие, как я сказал, от целого ряда международных "мейджеров", включая такие великие компании, как "ExxonMobil", "Chevron", "Shell", "Total" (закончили год с убытками). На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы", - сказал Сечин.

Путин усомнился, спросив, "уж так и единственная", а также напомнив про сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

"На сегодняшний день да. Я допускаю, что в отчётностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то ещё лидеры, но на сегодняшний день это так", - сказал Сечин.

"Роснефть", отметил её глава, увеличила проходку в эксплуатационном бурении на 9,1% по отношению к предыдущему году. Путин спросил, а где бурились?

"Во-первых, Самотлорское месторождение мы увеличили. Помните, мы обсуждали с министерством финансов инвестиционные стимулы, и в связи с Вашим принятым решением о поддержке Самотлора по обводнённости мы увеличили там бурение. Это позволило увеличить, поддержать уровень добычи там и выполнить те инвестиционные соглашения, которые были достигнуты с Министерством финансов, что обеспечивает нам поддержание темпов разработки месторождений, социальную стабильность в моногородах, связанных с нашими промыслами", - сказал Сечин.

Стела, установленная на месте первой скважины Самотлорского месторождения

Говоря о средней зарплате в "Роснефти", Сечин сообщил, что, "в целом, она превышает 80 тыс. руб. в месяц".

"Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая", - сказал Сечин.