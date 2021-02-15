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Спорт Свердловская область
Павел Дацюк, нападающий ХК Автомобилист (2019) | Фото: hc-avto.ru

Павел Дацюк пропустит ближайшие матчи "Автомобилиста"

Капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк не поможет своей команде в ближайших матчах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.
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Впереди у "Автомобилиста" выездная серия на Дальнем Востоке и в Казахстане. 16 февраля подопечные Билла Питерса сыграют в Хабаровске против "Амура", а 18 февраля - в Нур-Султане против "Барыса".

Как уточнили в клубе, Павел Дацюк не поехал на эти матчи и остался в Екатеринбурге. Форвард будет по индивидуальной программе готовиться к завершающей стадии регулярного чемпионата КХЛ и розыгрышу Кубка Гагарина.

Стоит отметить, что "Автомобилист" уже гарантировал себе участие в плей-офф. Соперник екатеринбургской команды по этой стадии станет известен позже.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Билл Питерс объяснил, почему он назначил Павла Дацюка капитаном "Автомобилиста".

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Павел Дацюк пропустит ближайшие матчи "Автомобилиста"

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Теги: Дацюк, Автомобилист, матчи



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