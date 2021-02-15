Ученые признали "британский" штамм COVID более смертоносным

Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более смертоносным, чем исходная форма патогенна. Об этом говорится в отчете Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона. Было выявлено, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносен.

Кроме того, выяснилось, что заражение британским штаммом коронавируса может обернуться опасными осложнениями для детей, подростков и молодежи младше 21 года. Об этом заявила главный педиатр Словакии Элена Прокопова, передает РИА Новости.

В больницах страны растет число больных, у которых COVID-19 в бессимптомной форме перерастает в малоизученную болезнь: появляется сыпь на теле, воспаления слизистой оболочки рта, опухание ступней и кистей рук.

В большинстве случаев этой болезни подвержены дети в возрасте 5-6 лет,также есть пациенты, достигшие 20-летнего возраста.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.