15 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Борис Немцов траур убийство (2015) | Фото: sledcom.ru/

Мэрия Челябинска не согласовала проведение марша памяти Немцова

Администрация Челябинска отказалась согласовывать проведение памятного марша Немцова из-за COVID-19.

Уведомление о проведении акции 27 февраля подавали "Парнас" и "Яблоко". Они хотели провести шествие от памятника Курчатову до Алого поля. Планировалось, что в акции примут участие 499 человек.

Однако мэрия Челябинска не разрешила проводить мероприятие в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Обращаем ваше внимание, что администрация города Челябинска не отказывает вам в проведении публичного мероприятия, а в целях поддержания и сохранения общественного порядка и обеспечения безопасности граждан предлагает провести заявленное вами публичное мероприятие, как только это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории города Челябинска с соблюдением всех установленных требований законодательства в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий", - говорится в ответе администрации города.

Челябинское отделение "Яблоко" намерено обжаловать отказ мэрии в суде.

"Проведение публичных мероприятий на территории Челябинской области допускается при условии соблюдения социального дистанцирования - 1,5 м и ограничения по одновременному присутствию граждан не более 60 %. Мы взяли на себя ответственность по обеспечению безопасности и соблюдению данных условий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

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Мэрия Челябинска не согласовала проведение марша памяти Немцова

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Теги: марш, шествие, администрация Челябинска, Яблоко,



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