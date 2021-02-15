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Московская электронная школа, московские школьники, хакатон (2017) | Фото: Департамент образования города Москвы

МЭШ задала детям провокационный вопрос с содомским подтекстом?

Московская электронная школа (МЭШ) задала детям на своем сайте провокационный вопрос с содомским подтекстом: "Может ли брак между партнерами, переходящий в семью, обеспечить здоровое нравственное воспитание подрастающего поколения?", об этом написала теле- и радиоведущая Анна Шафран. Якобы задание обнаружила ученица 8-Б класса школы №1302, его получил весь класс.
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В ответ представитель Департамента образования Москвы Иван Смирнов опубликовал телеграм-пост, что он опровергает то, что написала Шафран. Якобы в библиотеке МЭШ в открытом доступе данного материала нет и никогда не было, он был создан каким-то пользователем, не проходил модерацию и не мог быть доступным для детей. Смирнов даже обвинил Шафран в распространении недостоверной информации: "Дневничок" никогда не использовался в МЭШ.

Шафран пояснила, что приложение "Дневничок" используется для просмотра заданий в электронном дневнике с мобильного телефона, его используют многие школьники, и чиновники не могут этого не знать.

"Детям дали задание про ЛГБТ-пару, а потом Депобраз начал делать вид, что ничего такого не было. Но есть все подтверждающие скриншоты, свидетельства учеников и родителей. Свидетели и непосредственные участники эпизода - как минимум целый класс детей плюс их родители. Особенно цинично, что это было задание по предмету "Основы духовно-нравственной культуры народов России", - написала она.

Она полагает, что или Депобраз не контролирует ситуацию и материалы появляются неизвестно откуда, что маловероятно, или это было сделано специально. А также на то, что в случае бумажных учебников такое просто невозможно. А фот цифровизация дает возможность осуществить любой вброс и при этом остаться в стороне, сославшись на технические сложности.

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МЭШ задала детям провокационный вопрос с содомским подтекстом?

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Теги: МЭШ, содомия, московская электронная школа



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